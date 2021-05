PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 mai Série B - Italie

Notre pronostic : match nul entre Pise et Venise (2.75)

La deuxième division italienne à l’honneur pour cette rubrique avec un match très équilibré. Le club de Pise est 13e du championnat et doit l’emporter pour ne pas risquer de voir la queue du peloton revenir sur lui. Un autre objectif est présent : celui de faire un sans-faute et de se relancer dans la course à la montée en accrochant, pourquoi pas, la 7e ou la 8e place pour pouvoir disputer les play-in. Ce sera compliqué aujourd’hui face à Venise qui justement est dans la lutte pour décrocher la 3e ou la 4e place qui signifierait l'assurance d'une demi-finale en barrages d’accession. Avec deux victoires sur les trois derniers matches, les Vénitiens sont en forme et peuvent logiquement y croire mais à l’extérieur, avec des équipes qui ont sensiblement le même niveau, ce sera difficile de gagner. C’est pourquoi je vous conseille le score de parité pour cette rencontre pour une cote de 2.75 !

Les autres options :

Match nul entre Pescara et Reggiana (3.05)

Match nul entre Pordenone et Salernitana (2.70)

Match nul entre Vicenza et Brescia (2.95)

Cote totale des quatre nuls du jour : 66.81