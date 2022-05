PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 mai - Super League - Grèce

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le PAOK et Olympiakos (3.00)

Choc pour ce match en retard de la 30e journée entre les deux premiers de Super League... mais les jeux sont déjà faits ! Olympiakos sera sacré champion de Grèce et le PAOK sera son dauphin s'il parvient à conserver ses six longueurs d'avance sur le Panathinaïkos. Les deux meilleurs clubs du pays cette saison se sont déjà affrontés à trois reprises en 2022 et n'ont toujours pas réussi à se départager: 1-1 la 30 janvier à Salonique et 0-0 le 21 avril en 1/2 finale aller de la Coupe de Grèce, puis 1-1 au retour le 27 avril au Pirée. Je ne serais donc pas étonné qu'une nouvelle fois ce duel se termine sur un score de parité, ce qui vous permettrait de tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

