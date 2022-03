PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 mars – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Bielefeld et Augsburg (3.25)

Bielefeld (14e) est le roi du nul en Bundesliga: 10 dont 7 à domicile depuis le début de la compétition, pour seulement deux succès et trois revers sur sa pelouse ! On peut s’attendre à une rencontre équilibrée ce vendredi contre Augsburg (15e) qui n’a gagné qu’une seule fois en déplacement, pour quatre nuls et sept défaites. A l’aller, les deux premiers non relégables ne sont pas parvenus à se départager (1-1). Un nouveau score de parité n’est pas à exclure entre deux spécialistes du nul (8 pour les visiteurs) qui voudront avant tout éviter de perdre afin de ne pas voir leurs trois poursuivants les rattraper voire les dépasser au classement d’ici la fin de la saison.

Fiabilité : 40 %

Les autres buteurs du jour:

Nul entre Sepsi et U. Craiova 1948 (3.15)

Nul entre le Loko. Zagreb et Osijek (3.10)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 31.74

