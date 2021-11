PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 novembre – Ligue Europa

Notre pronostic: pas de vainqueur entre l'Olympiakos et Francfort (3.45)

Direction la Grèce pour le nul du jour en Ligue Europa ! L'Olympiakos, bien que leader de son championnat, ne compte que 50 % de victoires à domicile en quatre matches: 0-0 contre Atromitos et 0-0 contre le Panathinaïkos lors du derby, pour deux succès contre Smyrnis et le PAOK. De son côté, Francfort n'a remporté qu'une seule rencontre en dix journées de Bundesliga mais a partagé les points dans 60 % des cas. A l'aller, en Allemagne, l'Eintracht s'est imposé 3-1 et doit impérativement prendre un point au Pirée pour être sûr de rester en tête de son groupe avant les deux dernières journées. Pour toutes ces raisons, un score de parité ce soir en Grèce ne m'étonnerait pas et vous permettrait de largement tripler votre mise.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre l'Union Berlin et Feyenoord (3.45)

Nul entre Antwerp et Fenerbahce (3.30)

Nul entre Brondby et les Rangers (3.60)

Nul entre Kairat et Qarabag (3.30)

Cote totale pour les cinq nuls du jour: 466.62

