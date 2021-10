PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 octobre Liga 2 – Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Gérone et Almeria (3.05)

Le début de saison d’Almeria est très bon avec une 3e place au classement et la possibilité d’être 1er en cas de succès ce soir. Les Almériens ont déjà gagné cinq fois et n’ont perdu qu’à deux reprises. Ils restent même sur deux victoires consécutives mais attention car les deux revers ont eu lieu en déplacement. Gérone est d’ailleurs plutôt bon chez lui malgré une 16e place en Liga 2 et seulement huit points. Cependant sept de ces unités ont été prises au stade de Montilivi. C’est pourquoi je ne vois pas les Catalans perdre. Je pencherais même pour un nul entre ces deux formations. Un pari qui pourrait vous permettre de tripler la mise (3.05).

Les autres options :

Match nul entre les Crusaders et Coleraine (3.30)

Match nul entre Trofense et le Nacional Madeira (3.05)

Cote totale des trois nuls du jour : 30.70