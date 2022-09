PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 4 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes gagne à Troyes (1.80)

Rennes doit enfin lancer sa saison. Très irréguliers depuis le début du mois d’août, les Bretons ne parviennent pas à confirmer les belles promesses d’un exercice précédent particulièrement abouti. La victoire obtenue face à Brest dans les tous derniers instants du match, mercredi dernier, a pu faire du bien à cette équipe, qui s’est montrée active à la fin du mercato. Amine Gouiri a notamment été recruté pour près de 30 millions d’euros afin de dynamiser l’attaque rennaise. De son côté, l’ESTAC vient d’enchaîner deux succès d’affilée, contre Angers et Monaco. Une belle semaine qui donne de l’air aux joueurs de Bruno Irles, actuellement 11e. Mais la défense troyenne souffre beaucoup trop, ayant déjà encaissée treize buts en cinq rencontres. Il sera très difficile de tenir face à un adversaire aussi fourni sur le plan offensif. Si le scénario peut être spectaculaire, le Stade Rennais devrait s’imposer.

Les autres options :

Monaco ne perd pas à Nice et plus de 1,5 but dans le match (1.75)

L’AS Rome gagne sur la pelouse de l’Udinese (1.90)

Arsenal ne perd pas sur la pelouse de Manchester United et les deux équipes marquent (2.15)

Alkmaar gagne à Emmen (1.82)

Le Besiktas gagne sur la pelouse d’Ankaragücü (1.80)

