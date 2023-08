PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 août – Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Paris FC et Caen (3.10)

Première journée et gros duel entre deux outsiders pour la montée en Ligue 1. Le Paris FC et le SM Caen ont réalisé une saison quasi-similaire lors du précédent exercice en terminant respectivement aux 7e et 5 places à quatre points d’écart. Les Parisiens ont mieux fini avec une belle série de sept rencontres sans défaite mais ils viennent de s’incliner par deux fois en amical contre Versailles et Ajaccio. Les Caennais, battus par les Havrais et les Ajacciens lors des rencontres de pré-saison ont su redresser la barre en gagnant contre Laval avant un nul face à QRM. Comme je ne vois pas une équipe meilleure que l’autre, je vous propose de tenter le nul pour plus que tripler la mise !

Les autres options :

Match nul entre Laval et Angers (3.20)

Match nul entre Dunkerque et Troyes (3.00)

Cote totale des trois nuls du jour : 29.76