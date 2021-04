PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 avril Premier League - Angleterre

Notre pronostic : match nul entre Wolverhampton et West Ham (3.10)

C’est un match très équilibré qui nous attend aujourd’hui en Premier League. Les Wolves sont seulement 14e au classement. Triste saison pour une équipe qui était européenne la saison dernière. C’est donc décevant de les voir aussi loin avec tous les talents présents dans cet effectif. Incapables de gagner lors de leurs quatre derniers matches, ils ne peuvent plus rien attendre en championnat. Avec neuf points d’avance sur le premier relégable, Fulham, la marge est grande mais attention tout de même à ne pas totalement se relâcher. West Ham est la surprise de cette saison avec une très belle 6e place. En cas de succès, les Hammers pourraient même prendre la 4e place à Chelsea et rêver d’une qualification en Ligue des Champions. On en est loin encore mais tous les espoirs sont permis. A l’extérieur cela sera difficile de s’imposer et c’est pourquoi je pencherais pour un score de parité. Un très beau pari coté à 3.10 !

