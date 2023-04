PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 5 avril – Coupe d’Espagne - ½ finale retour

Notre pronostic : Barcelone bat le Real Madrid et les deux équipes marquent (4.00)

Déjà assuré du titre de champion d’Espagne, à moins d’un cataclysme, grâce à ses douze longueurs d’avance sur son rival historique, le Barça vise maintenant le doublé coupe/championnat. Déjà vainqueurs de trois Clasicos en 2023 (Liga, Supercoupe et ½ aller à Madrid), les Catalans partent logiquement favoris au Camp Nou dans cette finale avant la lettre. Monstrueux dans les compétitions domestiques cette saison, ils ne devraient pas se contenter d’un nul qui les qualifierait pour la finale… car c’est le Real Madrid en face ! Sur leur pelouse, les « Blaugranas » n’ont pas fait de détails jusqu’ici contre ses adversaires espagnols : onze succès et deux nuls en Liga, sans compter la Coupe du Roi ! La dynamique est moins bonne côté madrilène. Les « Merengues » ont déjà chuté à trois reprises en déplacements en ce début d’année : à Barcelone le 19 mars mais aussi à Majorque et à Villarreal. Mais les hommes d’Ancelotti sont capables de marquer à tout moment. Je vous propose donc un joli pari de folie. Victoire du Barça et des buts de chaque côté comme cela est arrivé dans 75 % des cas lors des quatre premiers Clasicos de cette saison pour quadrupler la mise.

Fiabilité : 30%

Les autres options :

Nul entre Leipzig et Dortmund (3.70)

Nul entre Man. Utd et Brentford (4.20)

Cote totale pour les trois paris de folie : 62.16

