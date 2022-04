PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 avril – Série B – Italie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre la SPAL et Cosenza (3.25)

Comme souvent, direction l’Italie et la Série B pour cette rubrique ! La SPAL (15e) reçoit Cosenza (18e), deux équipes qui chercheront avant tout à ne pas perdre pour grapiller au moins un point très utile dans la course au maintien. En 2022, la SPAL n’a remporté que deux rencontres sur quatorze et partagé les points une fois sur deux. De son côté, Cosenza n’a gagné qu’une rencontre sur treize et concédé cinq nuls. Entre deux clubs qui éprouvent tant de difficultés à s’imposer, il me semble judicieux de parier sur un score de parité afin de de tripler la mise... si j’ai vu juste.

Fiabilité : 40 %

Les autres options:

Nul entre la Reggina et Benevento (3.05)

Nul entre Pordenone et Frosinone (3.15)

Nul entre Sligo Rovers et les Bohemians (2.95)

Nul entre Preston North End et Blackpool (3.10)

Cote totale pour les cinq nuls du jours: 285.55

