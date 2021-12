PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Reims et Angers (2.95)

C’est une rencontre très équilibrée qui nous attend lors du multiplex de 15h. Reims s’est fait du bien et a montré de belles choses lors de sa victoire, mercredi soir, à Lyon (1-2). Les Rémois ont pu compter sur des buts de Faes et du jeune Ekitike qui a inscrit le sien dans le temps additionnel pour signer un deuxième succès consécutif. Le Stade de Reims s’est donc éloigné de la zone rouge en prenant six points d’avance sur Bordeaux, 18e. Angers est dans la première partie de tableau, non loin des places européennes mais ne comptent que deux victoires sur ses douze dernières rencontres. Je pense que l’on pourrait assister à un score de parité dans cette rencontre. Un beau pari coté à 2.95 !

