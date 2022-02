PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 février – Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Nancy et Caen (3.20)

Comme souvent le samedi, je vous propose un nul en Ligue 2 ! Cette saison, Caen (14e) a partagé les points à sept reprises… dont six fois à l’extérieur (pour deux victoires et deux défaites). Sur les cinq derniers déplacements, les Normands ont pris un point quatre fois et n’ont perdu qu’à Sochaux (3-2). Comme Nancy, lanterne rouge, présente le pire bilan du championnat à domicile, il m’est difficile d’envisager un vainqueur ce soir en Lorraine. En effet, l’ASNL a tenu en échec Rennes en Coupe de France (0-0) avant de battre Bastia (2-1) et de rechuter contre Amiens (2-0). Caen étant LE spécialiste du nul à l’extérieur… banco sur un 7e score de parité pour le Stade Malherbe hors de ses bases pour espérer tripler la mise !

Fiabilité : 40 %

Les autres paris sûrs:

Nul entre Bastia et Pau (3.20)

Nul entre Niort et Le Havre (3.10)

Nul entre Rodez et Valenciennes (3.20)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 101.58

