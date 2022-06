PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Kosovo et la Grèce (3.20)

Je vous propose de tenter un très joli coup dans ce groupe 2 de la Ligue C. La Grèce et le Kosovo ont bien débuté en l’emportant respectivement en Irlande du Nord et à Chypre. Ces deux sélections s’affrontent donc pour prendre la tête de la poule et elles se connaissent bien. Elles étaient déjà dans le même groupe pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Leurs deux rencontres se sont terminées par un nul (1-1). Ces deux équipes sont donc du même niveau et aucune ne semble se détacher. C’est pourquoi je miserais sur le partage de points entre le Kosovo et la Grèce (3.20)

