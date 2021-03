PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 mars Liga - Espagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Valence et Villarreal (3.32)

Villarreal est le roi du match nuls cette saison en Liga (13 en 25 journées, dont 7 sur 12 à l’extérieur) ce qui risque de lui coûter sa place en Coupe d’Europe. Depuis le début de l’année 2021, le « sous-marin jaune » a partagé les points à cinq reprises pour deux succès et deux défaites mais n’a plus gagné en championnat depuis le 8 janvier dernier. De son côté, Valence (14e) n’a remporté qu’un tiers de ses matches à Mestalla cette saison et se montre beaucoup trop irrégulier pour espérer revenir dans la première partie du classement. Pour toutes ces raisons, il est difficile d’envisager un vainqueur dans ce derby. Je vous propose donc de miser sur un score de parité pour espérer tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %