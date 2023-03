PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 mars – Premier League – Angleterre

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Liverpool et Manchester United (3.65)

The « Derby of England » à suivre aujourd’hui. Liverpool et Manchester United se retrouvent six mois après le match aller qui avait vu les Mancuniens s’imposer 2-1 à Old Trafford. Les Red Devils restent sur quatre victoires de rang dont trois dans leur stade et dans chaque compétition d’ailleurs (Premier League contre Leicester, Ligue Europe face à Barcelone et la FA Cup face à West Ham). Les hommes d’Erik Ten Hag ont même remporté l’EFL Cup contre Newcastle. C’est donc une équipe en confiance qui se rend à Anfield. Liverpool a gagné sa dernière rencontre contre Wolverhampton après avoir fait un nul sur la pelouse de Crystal Palace. Revenu à la 6e place du classement, les Reds n’ont pas encore dit au revoir au top 4. Il y aura donc de la motivation chez les Liverpuldiens. Cela ne m’étonnerait pas qu’il n’y ait pas de vainqueur lors de ce duel pour une cote énorme de 3.65 !

