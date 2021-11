PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 novembre – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Mayence et Mönchengladbach (3.60)

Direction l'Allemagne pour le nul du jour de ce vendredi ! Même si Mayence (5e) est mieux classé que Mönchengladbach (10e), je ne vois pas le Borussia perdre ce soir à l'extérieur. Après une excellent début de saison, le FSV semble s'essouffler et les deux victoires enregistrées récemment l'ont été contre Bielefeld et Augsburg, l'avant-dernier et l'antépénultième de Bundesliga. La tâche de Mayence pourrait selon moi être plus compliquée face à M'Gladbach qui voyage pourtant mal. Mais sur le papier, les partenaires de Pléa et Thuram me paraissent supérieurs à leurs adversaires du jour. Je ne serais pas surpris que le Borussia mette fin ce soir à sa mauvaise série en déplacement. Alors banco sur le nul pour essayer de largement tripler la mise !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Louvain et Ostende (3.30)

Nul entre le Lokomotiv Sofia et Beroe (3.20)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 38.02

