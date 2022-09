PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 septembre – Liga – Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Valladolid et Almeria (3.30)

Si les deux promus vivent un début d’exercice pénible, elles n’ont pas eu un calendrier facile. Valladolid a, en effet, affronté Villarreal, le FC Séville et Barcelone. Avec un seul point pris sur neuf possibles, l’actuel 19e va pouvoir aborder ce match avec plus d’espoir. Il faudra tout de même faire mieux défensivement, alors que les joueurs du technicien espagnol Pacheta ont déjà encaissé huit buts. En face, Almeria a réalisé une belle performance en s’imposant face au FC Séville, après une défaite initiale contre le Real Madrid (1-2) et un nul sur la pelouse d’Elche (1-1). Le club andalou propose de belles choses sur le terrain et peut légitimement avoir de l’ambition cette saison. En quête de confiance, les deux équipes chercheront surtout à ne pas perdre. Je les vois donc partager les points ce soir.

