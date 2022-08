PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 août - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Valenciennes et le Havre (3.05)

Comme bien souvent, c'est en Ligue 2 que j'ai été cherché le nul du jour. Valenciennes, 16e la saison dernière, visera avant tout le maintien tandis que Le Havre fait partie des outsiders pour un éventuel retour en Ligue 1, même si cela s'annonce compliqué puisqu'il n'y aura que deux accessions en mai 2023. Cependant, c'est le VAFC qui a obtenu le meilleur résultat en ouverture du championnat en prenant un point à Bordeaux (0-0) pendant que le HAC devait se contenter d'un nul à domicile face à Grenoble (0-0). Lors du dernier exercice, les Nordistes n'ont remporté que cinq rencontres devant leur public, pour cinq nuls et neuf défaites, alors que les Normands se sont imposés sept fois en déplacement pour six nuls et six revers. Enfin, le Havre a pris sept points sur neuf lors de ses trois derniers voyages dans le Nord. Pour toutes ces raisons, je ne serais pas étonné que cette rencontre se termine sur un score de parité, ce qui vous permettrait de tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

