PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 avril Allemagne – 2. Bundesliga

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Heidenheim et Holstein Kiel (3.00).

Suite et fin de la 25e journée de deuxième division allemande avec cette rencontre entre Heidenheim et Holstein Kiel. Le 7e contre le 4e du classement. Période compliquée pour le FCH qui n’a remporté qu’un seul de ses 4 derniers matches. C’était le 5 mars dernier contre Würzburger Kickers (2-1). Cette équipe semble encore trop irrégulière, surtout dans le secteur offensif. Contexte aussi très difficile du côté d’Holstein Kiel qui s’éloigne de plus en plus du podium. Il reste d’ailleurs sur une défaite contre Bochum (2-1). Je ne vois pas ce groupe se relancer dès ce mardi. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Heidenheim et Holstein Kiel!

Les autres options :

Match nul entre Koper et le NK Tabor Sezana (2.95)

Nul entre Aarau et le FC Winterthur (3.10)

Match nul entre Fatih Karagumruk et Hatayspor (2.95)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 80.93

