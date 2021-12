PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 décembre – Liga - Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Getafe et Bilbao (3.05)

L’Athletic Bilbao est dans le creux de la vague. Les Basques n’ont pris que quatre points sur leurs six derniers matches de championnat, soit un bilan de quatre nuls et deux défaites contre Cadix et sur la pelouse du Real Madrid. Ils restent dans la première partie de tableau mais attention à ne pas louper les opportunités. Les places européennes ne sont qu’à quatre unités et cela sera compliqué contre Getafe, 19e, qui va mieux. Après un début de saison plus que difficile, cette équipe a pris son élan avec seulement deux défaites lors des huit dernières journées pour deux victoires et quatre nuls. L’espoir renaît pour le maintien. Je pense que l’on pourrait assister à un core de parité pour cette rencontre entre deux clubs qui ne voudront absolument pas perdre. Un pari pour plus que tripler la mise !

