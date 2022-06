PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 juin – Ligue des Nations

Mon pronostic : pas de vainqueur entre l’Autriche et le Danemark (3.30)

Étonnement c’est la première place du Groupe 1 de la Ligue A qui se joue ce soir lors de cette rencontre. Le Danemark est allé gagner au Stade de France grâce à un doublé de Cornelius pour uyn deuxième succès de rang. Les Danois forment une une équipe solide, douée techniquement, rugueuse dans les duels. Ce n’est jamais une partie de plaisir de jouer contre eux mais l’Autriche est en pleine confiance avec un très beau succès en Croatie (3-0). Il y a de très bons joueurs dans cette sélection comme Alaba, Arnautovic et Sabitzer. C’est une équipe en pleine progression et c’est pourquoi je m’attends à une rencontre équilibrée et, pourquoi pas, à un nul pour plus que tripler la mise (3.30) !



