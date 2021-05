PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 mai Liga NOS – Portugal

Notre pronostic : match nul entre Benfica et Porto (3.45)

C’est le choc à suivre dans le championnat portugais entre le 3e et le 2e. L’enjeu pour les Lisboètes est de revenir sur leurs adversaires du soir au classement avec la possibilité de recoller à un point en cas de victoire. Avec trois succès de rang, la confiance est présente même s’il faudra réaliser un gros match. Le FC Porto voudra lui garder le Benfica Lisbonne à distance mais aussi, pourquoi pas, mettre la pression sur le Sporting en tête en cette fin de saison. Les Portuans n’ont plus perdu en championnat depuis le 30 octobre. C’est dire s’ils sont solides. C’est pourquoi je ne les vois pas perdre contre l’ennemi et je tenterais un gros coup en misant sur un match nul comme lors de la phase aller (1-1). Une belle cote de 3.45 !

L’autre option :

Match nul entre Belenenses et Portimonense (2.65)

Cote totale des deux nuls du jour : 9.14