PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 mai - Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Boavista et Guimaraes (3.35)

Direction le Portugal pour le nul du jour entre Boavista (10e) et Guimaraes (6e) ! Le BFC détient le record du nombre de partages de points cette saison (15 entre 32 journées, dont 9 à domicile) et restent sur cinq scores de parité en huit rencontres devant son public. L'ancien club d'Adil Rami n'a plus rien à craindre ni à espérer et ne cherchera donc pas à vaincre à tout prix. De son côté, Guimaraes compte quatre longueurs de retard sur Gil Vicente dans la course à l'Europe, à deux journées de la fin. Il faudrait donc un miracle pour que le 6e passe 5e d'ici la fin du championnat portugais. Dans ces conditions, je vous propose de miser sur un nul pour tenter de largement tripler votre mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Levante et la Real Sociedad (3.45)

Nul entre Perugia et Monza (3.25)

Nul entre Frosinone et Pisa (3.25)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 122.07

