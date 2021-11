PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 novembre – Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Amiens et Caen (2.95)

Pour cette rubrique, comment ne pas penser à Amiens, 18e et barragistes de Ligue 2, qui détient le record du nombre de matches nuls cette saison en France (sept en quatorze journées) ? Les Picards ne se sont imposés qu'une seule fois à domicile, contre Valenciennes. De son côté, si le Stade Malherbe connaît aussi des problèmes devant son public, le bilan est bon à l'extérieur: une seule défaite en six déplacements, le 25 août à Ajaccio, mais 50 % de nuls ! La saison dernière, les deux clubs n'avaient pas pu se départager (0-0). Pour toutes ces raisons, un scénario similaire n'aurait rien de bien surprenant et cela vous permettrait de tripler votre mise.

Fiabilité : 45 %

Les autres options :

Nul entre Crystal Palace et Wolverhampton (3.15)

Nul entre Bochum et Hoffenheim (3.85)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 35.78

