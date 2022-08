PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 7 août – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Angers et Nantes (3.30)

La saison des Nantais a débuté par une correction infligée par le Paris Saint-Germain en Trophée des Champions (4-0). Les Canaris, vainqueur de la Coupe de France, n’ont rien pu faire face au champion en titre. Evidemment l’adversaire ne sera pas aussi fort aujourd’hui. Les Angevins ont fini 14e du dernier exercice, dans le ventre mou et visent la même chose cette saison. La présaison a été moyenne avec trois succès, deux nuls et deux défaites. C’est pourquoi je verrais bien le nul pour cette rencontre. Nantes a un effectif de qualité et même si le club s’est imposé lors de ses deux derniers déplacements au Stade Raymond-Kopa, il a concédé le nul à la Beaujoire les deux dernières fois. Un pari très intéressant (3.30) !

