PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 7 janvier - Liga - Espagne

Notre pronostic: nul entre Villarreal et le Real Madrid (3.65)

Incroyable mais vrai ! 70 % des dix derniers Villarreal - Real se sont soldés par un partage de points. En douze ans, les "Merengues" s'ont gagné que deux fois au Madrigal. Par ailleurs, le "sous-marin jaune" restent sur cinq victoires consécutives toute compétition confondue, sans compter les succès contre Naples, Aston Villa et Galatasaray en amical. Seul Fenerbahce a battu Villarreal en deux mois. Le bilan sur cette période est donc de huit victoires et une défaite en neuf rencontres. De son coté, le Real n'a pas retrouvé son niveau d'avant Coupe du monde: 2-0 à Valladolid et seulement 1-0 à Cacereno (D3) en Coupe du Roi. Ce déplacement à Villarreal a du tout match piège pour les Madrilènes, qui pourraient une nouvelle fois y lâcher des points. Dans ces conditions... banco sur un score de parité pour largement tripler votre mise !

Fiabilité : 35 %

Les autres options:

Nul entre Granville et Niort (3.60)

Nul entre l'Espanyol et Gérone (3.25)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 162.28

