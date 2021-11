PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 7 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Saint-Etienne et Clermont (3.30)

Les Stéphanois sont toujours à la recherche de leur première victoire cette saison. Le bilan est catastrophique avec six nuls et six défaites. Les Vert peuvent même dire merci à Whabi Khazri lors du déplacement à Metz. L’international Tunisien leur a permis de partir avec le point du nul grâce à un but exceptionnel de 68m ! Si Saint-Etienne doit s’en remettre à cela pour faire un résultat, c’est très inquiétant. Clermont a du mal en ce moment avec deux courtes défaites lors des deux dernières journées face à Marseille et à Nantes. N’ayant gagné qu’une seule rencontre à l’extérieur je ne vois pas les Clermontois l’emporter même dans un stade Geoffroy Guichard à huis-clos. Je tenterais donc le nul dans ce match pour une cote de 3.30 !

