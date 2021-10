PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 7 octobre - Coupe du monde

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Pérou et le Chili (3.10)

Le Pérou et le Chili ne participeront pas à la Coupe du monde au Qatar en 2022 à moins d'un miracle. Les Péruviens ne comptent que huit points (2 victoires, 5 nuls et 5 défaites) tandis que les Chiliens doivent se contenter de sept (une victoire, quatre nuls et quatre défaites) dans la poule unique de qualifications zone Amérique du Sud. Les deux sélections ayant tant de difficultés pour remporter des matches qu'il ne serait pas étonnant si ce match se terminait sans vainqueur. Cependant, si la rencontre doit pencher en faveur de l'un des deux, je donnerais un léger avantage au Pérou qui a gagner deux fois lors des trois dernières confrontations après douze revers en treize duels entre 2006 et 2016.

Fiabilité: 40 %

Les autres options:

Nul entre l'Uruguay et la Colombie (3.10)

Nul entre la Guinée Equatoriale et la Zambie (2.95)

Nul entre le Rwanda et l'Ouganda (2.85)

Cote totale des quatre nuls du jour: 80.80

