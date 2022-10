PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 7 octobre – Liga - Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Osasuna et Valence (3.25)

6e après sept journées, Osasuna reste sur un très bon nul sur le terrain du Real Madrid (1-1). Le club de Pampelune était pourtant réduit à dix mais a tenu tête à la Casa Blanca. Il affiche un bilan de quatre victoires, et deux défaites en plus de ce résultat au Santiago Bernabéu. C’est plus mitigé pour Valence qui a gagné trois rencontres pour un nul et trois revers. Les Valenciens sont 9e avec une équipe très jeune. Evidemment l’expérience manque un peu pour cette équipe. Je pense tout de même que le dernier résultat pourrait leur permettre d’aller chercher un nouveau point. Valence a égalisé au bout du temps additionnel lors de son déplacement sur la pelouse de l’Espanyol. Un pari coté à 3.25 !

