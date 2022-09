PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 7 septembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Naples et Liverpool (3.80)

C’est une rencontre où il peut tout se passer. Si Naples réalise un excellent début de saison, Liverpool se montre, au contraire, bien poussif. Les Reds vont mieux depuis leur revers à Old Trafford, contre l’ennemi mancunien. Mais ils sont toujours en rodage, notamment sur le plan offensif, alors que Darwin Nunez peine à faire oublier Sadio Mané. Cependant, nous savons à quel point cette compétition galvanise les joueurs de Jurgen Klopp. Et ce déplacement au Stadio Diego Armando Maradona pourrait bien leur donner un surplus de motivation. Les Napolitains joueront évidemment pour la victoire et poseront beaucoup de problèmes à leur adversaire. Restant sur huit succès et un nul lors de leurs neuf derniers matches à domicile, cette série devrait se prolonger ce soir. Je vois donc un partage des points entre les deux équipes.

Pariez sur Naples – Liverpool ici !

L’autre option :

Pas de vainqueur entre Francfort et le Sporting (3.75)

Cote totale des deux nuls du jour : 14.25