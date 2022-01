PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 janvier - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Le Havre et Sochaux (3.10)

C'est en Ligue 2 que j'ai déniché pour vous la rencontre la plus susceptible de se terminer sur un score de parité ! En effet, Le Havre (6e) a déjà partagé les points à huit reprises dont quatre à domicile et n'a plus gagné sur sa pelouse depuis le 3 octobre (deux nuls et une défaite face à Ajaccio). Pour sa part, Sochaux (5e) n'a perdu que deux fois à l'extérieur, chez les deux premiers du classement, Ajaccio et Toulouse pour quatre succès et trois nuls. Cependant, les Lionceaux ne se sont plus imposés en déplacement depuis le 16 octobre. Entre des Havrais qui peinent à domicile et des Sochaliens moins fringants hors de leurs bases, il ma paraît judicieux de tenter le nul pour tripler la mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Lens et Rennes (3.45)

Nul entre Levante et Majorque (3.30)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 35.83

