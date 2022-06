PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’Irlande et l’Ukraine (3.15)

Malheureusement l’Ukraine n’est pas parvenue à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde au Pays de Galles. Le pauvre Yarmolenko a dévié un coup franc de Gareth Bale dans son propre but. Une maladresse qui coûte cher mais dont il va falloir se relever. Après être allés chez les Ecossais et les Gallois, les Ukrainiens se rendent en Irlande. Une sélection qui a perdu en Arménie lors de la première journée de compétition mais qui perd peu sur ses terres. L’Ukraine aura donc fort à faire mais elle est capable de repartir avec un point. Le niveau de jeu de ces deux sélections est équivalent. Un beau coup à tenter pour plus que tripler la mise !

Pariez sur Irlande – Ukraine ici !