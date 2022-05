PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 mai - Ligue 1

Notre pronostic : pas vainqueur entre Angers et Bordeaux (3.45)

C’est le match de la peur. Angers n’y arrive plus en cette deuxième partie de saison. En effet, les joueurs de Gérald Baticle n’ont remporté que deux de leurs seize matches de championnat en 2022 et ses sont inclinés cinq fois en huit rencontres à Raymond-Kopa. Un bilan famélique qui a conduit les Angevins à regarder dans le rétroviseur, luttant encore pour le maintien aujourd’hui. Cette affiche est donc plus qu’importante face à une équipe de Bordeaux qui coule mais qui n’est pas encore morte mathématiquement. Les Girondins semblent avoir perdu toute capacité de réaction et n’arrivent pas à conserver leur avance au score lorsqu’ils prennent les devants. Mentalement atteints, les Bordelais peuvent toutefois compter sur une attaque qui se remontre efficace après des semaines de convalescence. C’est pourquoi je miserais sur un résultat nul entre les deux équipes. Un pari coté à 3.45.

