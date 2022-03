PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 mars – Championship - Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Sheffield et Middlesbrough (3.20)

Qualifiée pour les quarts de finale de la FA Cup, cette équipe de Middlesbrough est surprenante. Elle a tout de même éliminé Manchester United et Tottenham coup sur coup. En championnat, ce club alterne entre des victoires à domicile et des défaites à l’extérieur. Pour l’instant cela suffit pour se maintenir dans le top 6 mais attention à Sheffield qui est juste derrière avec un petit point de retard. Les Blades ne sont pas en forme avec une défaite à Milwall et un nul contre Nottigham lors de leurs deux derniers matches. Je pense que ce sera un duel très équilibré à suivre ce soir et c’est pourquoi je pencherais pour un nul entre ces deux équipes pour une cote de 3.20 !

Pariez sur Sheffield – Middlesbrough ici !

Les autres options :

Match nul entre Coventry City et Luton Town (3.10)

Match nul entre Barnsley et Stoke City (3.15)

Match nul entre Blackburn et Millwall (3.00)

Cote totale des quatre nuls du jour : 93.74