PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 septembre – Ligue Europa

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Nantes et l’Olympiakos (3.35)

Pour son retour en Coupe d’Europe après plus de 20 ans d’absence, le FC Nantes a droit à une belle affiche. Assez poussifs en Ligue 1, les Canaris vont devoir hausser leur niveau de jeu pour espérer obtenir un résultat positif ce soir. Ce début de saison est toutefois à relativiser, alors que leurs deux seules défaites l’ont été à Marseille et face au PSG. Les Nantais doivent surtout s’améliorer dans les deux surfaces et retrouver leur solidité. Mais, à n’en pas douter, un tel match va les surmotiver, qui plus est en jouant à domicile, dans un stade plein. L’Olympiakos est donc prévenu. Le club grec va mieux après des premiers matches compliqués et notamment une élimination en tour préliminaire de Ligue des Champions. Supérieurs sur le papier mais irréguliers en déplacement, je les vois obtenir le point du nul à La Beaujoire.

Pariez sur Nantes – Olympiakos ici !

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Ferencvaros et Trabzonspor (3.35)

Pas de vainqueur entre l’Omonia Nicosie et le Sheriff Tiraspol (3.15)

Pas de vainqueur entre le Sturm Graz et Midtjylland (3.35)

Cote totale des quatre nuls du jour : 118.43