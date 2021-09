PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 septembre Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : match nul entre la Macédoine du Nord et la Roumanie (3.30)

La Macédoine du Nord n’y arrive plus depuis son entrée dans l’Euro. Elle vient d’enchaîner cinq rencontres sans victoire dont deux nuls pour ces éliminatoires en Islande et face à l’Arménie. A Reykjavik, les Macédoniens menaient deux à zéro avant que les Islandais n’égalisent. Ils pointent donc à la 4e place du groupe, à quatre points de l’Allemagne, 1ère, et à deux unités de l’Arménie, 2e. C’est la Roumanie qui occupe la 3e place. Belle remontée pour les Roumains qui étaient à deux victoires et une défaite avant la semaine dernière. Ils ont ensuite gagné leurs deux matches disputés mais contre les deux derniers au classement. Je pense que la Macédoine est capable de résister. Je vois un nul entre ces deux sélections. Un pari coté à 3.30 !

