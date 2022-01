PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 9 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Clermont et Reims (3.05)

Match très compliqué à pronostiquer ! Les deux équipes qui se tiennent au classement. Les Clermontois sont 16e de Ligue 1. Après une période très délicate, ils sont parvenus à s’imposer lors de la dernière journée à Angers. Un succès qui a fait du bien grâce à un but de Bayo sur pénalty. Cependant, les promus n’ont qu’un point d’avance sur la zone rouge. Reims va bien et a remporté cinq de ses sept dernières rencontres toutes compétitions confondues. En Ligue 1, ils ont même obtenu de très bons résultats à Marseille (1-1) ou encore à Lyon (2-1). Je ne vois pas les Rémois perdre à Clermont mais, à domicile, je me dis que les Clermontois seront capables de prendre un point. Je joue donc le nul pour plus que tripler la mise.

Pariez sur Clermont – Reims ici !

Les autres options :

Match nul entre Brest et Nice (3.40)

Match nul entre le Hertha Berlin et Cologne (3.50)

Match nul entre le Torino et la Fiorentina (3.40)

Match nul entre Cagliari et Bologne (3.30)

Match nul entre l’AS Rome et la Juventus (3.35)

Cote totale des six nuls du jour : 1364.22