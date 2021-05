PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 9 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic : match nul entre Nice et Brest (3.35)

Match très compliqué à pronostiquer à 15h entre ces deux équipes. Les Niçois sont 10e et n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison. Sur leurs dix dernières rencontres, ils n’ont perdu que trois fois pour cinq victoires. Le bilan est donc positif pour les Aiglons qui voudront certainement finir dans la première partie de tableau. Les Brestois, eux, ont plus de mal en ce moment avec seulement un succès sur leurs huit derniers matches. Attention à la zone rouge qui s’est rapprochée avec la victoire de Nantes face à Bordeaux hier. Brest n’a plus que trois points d’avance sur celle-ci. Il leur faut donc des résultats. Avec la motivation je pense que le SB 29 pourra tenir le nul aujourd’hui face à des Niçois qui s’en contenteraient. C’est pourquoi je vous conseille ce pari qui pourrait vous permettre de plus que tripler la mise (3.35)

