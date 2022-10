PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 9 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Angers et Strasbourg (3.40)

Neuf journées et toujours aucune victoire pour le Racing Club de Strasbourg qui est bloqué dans la zone rouge et voit sa situation devenir de plus en plus urgente. Les Strasbourgeois viennent de perdre deux fois d’affilée contre Rennes (3-1) et à Montpellier (2-1) et il va être difficile d’aller chercher les trois points pour la première fois de la saison à l’extérieur. Angers malgré sa défaite face à Marseille (3-0) allait un peu mieux avec deux victoires de suite contre Montpellier (2-1) et à Nice (1-0). C’est pourquoi je tenterais un joli coup pour ce duel à suivre dans le multiplex de 15h en pariant sur le nul pour plus que tripler la mise.

