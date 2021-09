PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 9 septembre Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : pas de vainqueur entre la Colombie et le Chili (3.55) !

Match crucial pour les Chiliens la nuit prochaine à Bogota ! Les partenaires d'Arturo Vidal pointent seulement à la huitième place du groupe de qualification de la zone Amérique du Sud après huit journées et ils comptent trois points de retard sur la Colombie, actuel cinquième qui compte trois points de plus. Les Colombiens sont eux aussi mal placés car ils n'ont remporté qu'un seul de leurs trois matches à domicile contre la faible équipe du Venezuela. Traditionnellement, Les matches entre les Cafeteros et la Roja sont toujours très disputés : quatre matchs nuls sur les cinq derniers duels. Je vous conseille donc de mettre une pièce sur un nouveau score de parité pour tripler votre mise (3.55) !

