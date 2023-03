PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du jeudi 16 mars – Ligue Europa

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Fribourg et la Juventus (3.15)

Quand une équipe italienne s’est imposée 1-0 à domicile à l’aller en Coupe d’Europe, il faut toujours envisager un score de parité au retour car les Transalpins savent défendre un résultat mieux que quiconque. Cela s’est d’ailleurs vérifié avec Porto – Inter avant-hier en Ligue des champions (1-0/0-0). Les « Bianconeri », vainqueurs par la plus petite des marges contre Fribourg en 1/8 de finale aller de la Ligue Europa, ont les armes pour arracher la qualification en Allemagne. Lors de ses dix dernières rencontres, la Juventus en a remporté huit, pour un nul et une défaite, il y a un mois et demi. Sur cette période, les Turinois ont réussi 70 % de clean-sheets. Sur ses quatre matches à l’extérieur, la « Vieille Dame » n’a pris qu’un but, sur la pelouse de la Roma. De son côté, Fribourg n’a perdu qu’une seule fois devant son public cette saison, toute compétition confondue. C’était face à Dortmund, le 12 août dernier. Pour toutes ces raisons, je ne serais étonné que les Allemands et les Italiens parviennent à se départager.

Fiabilité : 35 %

