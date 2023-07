PRONOS PARIS RMC Le par sûr du 25 juillet – Qualifications Ligue des Champions

Notre pronostic : le Dinamo Zagreb bat Astana (1.43)

Le Dinamo Zagreb est le grand favori de cette double confrontation. Le champion de Croatie vient d’enchaîner deux rencontres face à son dauphin de la saison précédente : Hadjuk Split. Les joueurs d’Igor Bicsan ont d’abord gagné la Supercoupe avant de s’incliner en championnat, ayant probablement déjà la tête à la Ligue des Champions. Ce revers fut d’ailleurs le premier à domicile depuis plus de 9 mois ! En face, Astana est également auteur de belles performances en déplacement. Les Kazakhes ont connu un premier tour de qualifications au cours duquel ils ont eu beaucoup de mal à se défaire des Géorgiens de Tbilissi. Ils auront une nouvelle fois fort à faire ce soir contre un rival d’un calibre supérieur. Le Dinamo Zagreb devrait assurer l’essentiel sur sa pelouse, sans forcément faire un immense pas vers le tour suivant.

Pariez sur Dinamo Zagreb – Astana ici !

Les autres options :

Galatasaray ne perd pas sur la pelouse du Zalgiris Vilnius et plus de 0,5 but dans le match (1.23)

Molde ne perd pas sur la pelouse du HJK Helsinki et moins de 4.5 buts dans le match (1.28)

Copenhague ne perd pas à Breidablik et moins de 4,5 buts dans le match (1.31)

Valmiera gagne sur la pelouse du SP Tre Penne (1.23)

Le KF Ballkani ne perd pas face à Larne (1.20)

Le Partizani Tirana ne perd pas sur la pelouse de l’AC Escaldes (1.22)

Cote totale des sept paris sûrs : 5.31