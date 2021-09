PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 28 septembre – Ligue des Champions

Mon pronostic : match nul entre le PSG et Manchester City (3.60)

Le début de saison des Parisiens est un peu mitigé. Les résultats sont excellents, huit victoires en autant de matches de Ligue 1, mais la manière laisse souvent à désirer. C’était laborieux ce week-end contre Montpellier, ils ont arraché la victoire dans le temps additionnel à Metz et face à Lyon et leur première journée de Ligue des Champions a été clairement décevante avec le nul concédé à Bruges. En face, Manchester City reste la machine qui a éliminé Paris en demi-finale l’an dernier. Après une défaite contre Tottenham en ouverture du championnat, les joueurs de Pep Guardiola ont enchaîné sept victoires et un nul toutes compétitions confondues avec vingt-neuf buts inscrits et seulement six encaissés. Cependant, le PSG sait se sublimer lorsqu’il est au pied du mur. Lionel Messi et Marco Verratti sont de retour dans le groupe et le Parc des Princes sera au rendez-vous pour pousser son club. Je ne pense pas que l’une des deux équipes prendra l’ascendant sur l’autre. Je vois un match nul pour une très belle cote de 3.60 !

