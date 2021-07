PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 9 juillet – Airtricity League - Irlande

Notre pronostic: Finn Harps bat Waterford (1.66)

Match entre deux mal classés en Irlande ! Finn Harps, 8e et premier non relégable accueille Waterford, 9e et avant-dernier. Le club de Ballybofey compte sept longueurs d’avance sur son poursuivant immédiat et a l’occasion aujourd’hui de creuser l’écart et d’assurer son avenir parmi l’élite. Waterford a déjà perdu (2-1) à domicile cette saison contre sa bête noire (sept défaites lors des sept dernières confrontations). Un nouveau revers au Finn Park ce vendredi l’enverrait pratiquement à coup sûr en barrage pour le maintien. Même si Finn Harps n’a gagné que deux fois sur neuf à domicile cette saison, la venue de l’avant-dernier, qui compte 70 % de défaites en déplacement, devrait permettre au favori de signer une troisième victoire sur sa pelouse.

