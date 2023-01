PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 10 janvier - Ligue 2

Notre pronostic : Saint-Etienne bat Laval (1.84) !

Victoire impérative ce soir pour les Verts ! Saint-Etienne, renforcé par les arrivées de Charbonnier, Appiah et Larsonneur, pointe toujours à la dernière place de Ligue 2 et doit absolument battre un concurrent direct dans la course au maintien. La pression est sur les épaules de Laurent Batlles, entraîneur stéphanois menacé et qui pourrait perdre son poste si l'ASSE ne s'impose pas. En face, Laval est quinzième du championnat, a perdu ses deux rencontres depuis la reprise et n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches à l'extérieur. Par ailleurs, les Lavallois ont perdu leur meilleur joueur Julien Maggiotti pour le reste de la saison (blessé au genou). Je mise sur un succès des Verts au stade Geoffroy Guichard (1.84) ! Fiabilité : 79%

