PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 11 août - Liga

Cette première journée de Liga nous offre une belle affiche. Le FC Séville a choisi de prolonger José Luis Mendilibar sur son banc, après son travail formidable au cours de la dernière saison. Le technicien espagnol avait récupéré le club andalou au bord de la relégation pour finalement le faire grimper à la 12e place, en plus de le conduire vers un septième sacre en Ligue Europa. Les Sevillans abordent donc ce nouvel exercice avec beaucoup d'ambition, après une préparation chargée (8 matches amicaux disputes). En face, Valence doit vite passer à autre chose après avoir joué le maintien jusqu'au bout de la saison dernière. Le coach Ruben Baraja a également vu son contrat prolongé de deux ans pour permettre à son équipe de se reconstruire. Très intéressants en amical, les Valenciens ont les arguments pour réaliser de belles choses. Il paraît tout de même compliqué de créer l'exploit à Séville dès ce soir, mais un résultat nul reste envisageable.

