PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 11 avril – Süper Lig – Turquie

Notre pronostic : l’Antalyaspor bat le Hatayspor (2.05)

C’est l’équipe en forme du championnat turc. L’Antalyaspor reste sur quatre succès consécutifs et s’est hissé dans la première partie de tableau avec, pourquoi pas, l’objectif de revenir sur le top 4 si les planètes s’alignent. Le 10e du championnat avant cette journée part de loin mais se doit d’y croire et cela passe par un succès contre le Hatayspor, 7e, qui ne perd plus : trois nuls et deux victoires. A domicile, l’Antalyaspor devrait être capable d’aligner un cinquième succès de rang. Un pari que je vous conseille de tenter pour une cote intéressante de 2.05 !

Les autres options :

Le Paris FC bat Dijon (1.98)

Bologne bat la Sampdoria (2.20)

Cote totale des trois paris à domicile : 8.93