PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 11 mai – Ligue Europa

Notre pronostic : la Juventus bat le FC Séville (1.76)

La Juventus ferait bien de plier ce duel dès le match aller. Après avoir vu la suspension de sa pénalité de quinze points, la « Vieille Dame » était dans l’attente d’un nouveau verdict et ce dernier pourrait de nouveau donner lieu à une sanction, non plus de quinze mais de neuf. Cela pourrait donc éjecter les Turinois des places européennes. Une victoire finale en Ligue Europa deviendrait donc la seule option possible pour se qualifier en Ligue des Champions. Ils affrontent une équipe qui va mieux en Liga. Le FC Séville se battait en fond de classement en Espagne mais a su redresser la barre avec notamment quatre succès lors des cinq dernières journées. En quart de finale de Ligue Europa, ils ont éliminé Manchester United. La Juventus est prévenue et devra donc faire très attention de bien entamer cette double confrontation. Je vous propose la victoire de la « Juve » à domicile pour une cote de 1.76 !

Pariez sur Juventus – FC Séville ici !

Les autres options :

L’AS Rome bat le Bayer Leverkusen (2.15)

West Ham bat Alkmaar (1.56)

La Fiorentina bat le FC Bâle (1.38)

Cote totale des quatre paris à domicile : 8.15