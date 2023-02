PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 12 février – Ligue 1

Notre pronostic : Reims bat Troyes (1.56)

Les Rémois ont craqué en Coupe de France à Toulouse (3-1) pour connaître leur premier revers depuis le 18 septembre. Mais si on ne regarde que les résultats en Ligue 1, Reims reste sur une série de quatorze journées sans défaite. C’est tout bonnement incroyable et cela permet aux Champenois d’être 10e. Troyes n’a pas la même réussite, loin de là avec une 16e place et un seul point pris sur les cinq derniers matches de championnat. C’est pourquoi je miserais sur la victoire à domicile de Reims qui compte deux succès et un nul à Auguste-Delaune pour une cote de 1.56 !

