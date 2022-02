PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 13 février - Ligue 1

Notre pronostic : Lens bat Bordeaux et plus de 2,5 buts dans la rencontre (1.85)

Lens doit se relancer. Les Sang et Or sont actuellement sur une série de trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues, et n'arrivent plus à enchaîner les bons résultats depuis plus de deux mois. Toutefois, dans une Ligue 1 aussi serrée, les places européennes restent largement à leur portée, les Lensois n'étant qu'à cinq points de la quatrième place. Et Franck Haise peut compter sur un effectif de qualité, qui répond souvent présent sur le plan offensif. Ce qui sera utile au moment d'affronter la pire défense des cinq grands championnats. En effet, si Bordeaux marque également beaucoup de buts, les Girondins en ont encaissé cinquante-huit ! Il est donc difficile de les imaginer résister à Bollaert face aux assauts lensois. Je vous propose donc de miser sur un succès du Racing Club de Lens avec plus de 2,5 buts dans la rencontre (1.85).

